Venezuelská monetárna sodoma (2/3)

V predošlej časti sme sa dočítali niečo o všeobecných venezuelských problémoch, v tejto časti rozvinieme predovšetkým jej monetárne bizarnosti, pozrieme sa, aké to je mať internet a benzín zadarmo a vysvetlíme si, kto je na vine.

Mesto Caracas má dve časti – jedna časť je pro-Madurovská a druhá je trochu triezvejšia, teda nie čisto protivládna, ale skôr neutrálna. V uliciach je vidieť mnoho politických graffti – tiež znak, že s krajinou nie je niečo v poriadku.

"Venezuela je nezničiteľná" (Jana)

"Verím vo Venezuelu" (Jana)

"Maduro je bolivariansky toaletný papier" (Venezuela je oficiálne Republica Bolivariana de Venezuela, kde Bolivariana je na počesť Simona Bolivara, zakladateľa Venezuely) (Jana)

Hugo Chavez (Jana)

Plyn, voda, elektrina, internet a benzín je zadarmo. Áno, čítate dobre, presne podľa komunistickej teórie. No viete, čo sa stane, ak ISP (poskytovateľ internetu) je štátna spoločnosť? Internet vám takmer nikdy nefunguje. Majoritne sú to problémy s DHCP protokolom, teda niečím, čo vy ako koncový užívateľ neviete vyriešiť bez komunikácie s ISP. Ako to vyzerá v praxi? Nám nešiel internet asi týždeň, pričom Guillermo volal zákazníckú podporu denne. Argumentovali, že oni nevedia, kde je problém a že tritisíc ľudí im volá s podobným problémom a oni čo majú s tým teraz robiť. Guillermo navrhol, že ok, peniaze za rýchle vyriešenie. Zrazu rétorika na strane poskytovateľa sa zmenila – že ok, 50 dolárov cash a prídeme to fixnúť (priemerný plat vo Venezuele je 20-30 dolárov).

Technickí zdatnejší viete, že ak vám internet fungoval a zrazu píše, že je problém s DHCP, v 99.99% nikto, kto to k vám príde vyriešiť na úrovni hardvéru (alebo nastaveniach na vašej strane), to nevyrieši, pretože často stačí len klik-klik v ich nastaveniach a všetko je v poriadku. A to sa aj stalo. Pán predstieral, že niečo robí, poskúšal zásuvky, medzitým niečo porobil na svojom laptope a zrazu – heureka, internet šiel. Zobral 50 dolárov, poďakoval a odišiel. Aj toto sa stane, ak máte služby zadarmo, žiadnu konkurenciu na trhu a máte namierené na solventnejšieho klienta.

Ako vyzerá hyperinflácia v praxi? Na to, aby obchodníci vedeli udržať svoje biznisy, menia ceny minimálne raz za 2 týždne, pričom pri zmene zohľadňujú to, aká bude cena o týždeň napr. Pozrite si fotky nižšie – ceny odfotené s týždnovým rozdielom.

Priemerný obchodík v Caracase, 4. dec 2019 (Jana)

Priemerný obchodík v Caracase, 10. dec 2019 (Jana)

Väčšina potravín ponúka základné potraviny – teda ako vidíte na obrázku, olej, cukor, múku, kávu, etc. Zabudnite na super vybavené Tescá a Billy a čojaviem čo ešte. Ako som napísala v predošlej časti, Venezuela je krajina s prvkami komunizmu – ale v uliciach vládne kapitalizmus ako z knihy. Každá sociálna skupina si nájde svoj obchod s cenami prijateľnými pre ňu. Samozrejme, ľudia vo favelách nenakupujú v meste a pod, ale aj favely majú svojich merchantov (= obchodníkov) a svoj barter. Je to veľmi zaujímavé a kto spozoruje príležitosť, vie pomocou dodávania istej služby alebo produktu dokonca zarobiť pekné peniaze, ak samozrejme, nezdiera (lebo často nie je čo).

Možno ste videli obrázky, že Venezuelania chodia nakupovať s hotovosťou, resp. taškami hotovosti. To nie je celkom pravda, aj keď áno, vyjadriť hodnotu peňazí pomocou hotovosti je bizarné. Venezuelania, ktorí môžu (asi 10 percent obyvateľstva), majú otvorené dolárové účty v amerických bankách a venezuelské účty používajú len na uchovanie toľkých peňazí, koľko potrebujú napr na týždeň. S hotovosťou došlo k Venezuele k unikátnej situácii, pretože hotovosť, bolivary, už tak stratila na hodnote (inflácia za rok 2019 je okolo 10 300 percent p.a.), že centrálna banka veľmi nepúšťa nové bankovky do obehu a kvôli „dolárizácii“ je momentálne v obehu viac dolárovej ako bolivarovej hotovosti.

Aj keď je väčšinou možné platiť kartou alebo prevodom, sú služby, za ktoré je potrebné platiť hotovosťou, napr. MHD alebo benzín (áno, spomínala som, že benzín je zadarmo, ale PDVSA, teda jediná a štátna spoločnosť dodávajúca benzín na trh, má čerpacie stanice, ktoré často obsluhujú ľudia, ktorí žijú len z vašich drobných príspevkov. Prečo drobných? Za plnú nádrž na náš Jeep sme platili asi 400 bolivarov cash, čo je 0,0056 dolára...) Ako som však spomínala, nový cash sa už veľmi netlačí a tankovať potrebujete, preto vznikli tzv. priekopníci s hotovosťou, ktorí vám predajú hotovosť za 30-40 percent viac ako je jeho nominálna hodnota... Zaujímavá situácia, keď cash nemá hodnotu, ale má špeciálnu rolu. Cash sa teda zmenil na akúsi vstupenku, poskytujúcu prístup k istej službe. Často sme na čerpačke nechali okrem 400 VES aj banán či cigaretu.

(Ne)vzácna hotovosť. Práve držím asi 80 centov. (Jana)

Okrem platieb kartou, hotovosťou existuje aj tzv. pago movil – čo je platba mobilom. Ale zabudnite na vyvinuté a rýchle NFC platby. Čo znamená platba mobilom je, že je potrebné si stiahnuť aplikáciu, ktorá vám umožní vyplniť banku protistrany, sumu, číslo telefónu, číslo účtu, váš občiansky etc. Niekedy to trvá aj 5 min.

Účtenka napravo a informácie, kam previesť platbu naľavo. (Jana)

Kvôli tomu, že mám rada históriu, navštevujem aj (alebo hlavne) politicky nekorektné miesta a preto sme sa jeden deň vybrali do Chavezovho mauzolea. Z mojich kolegov a ich rodinných príslušníkov tam nikto nebol a tentokrát šlo pár z nich len preto, lebo vedeli, že iná príležitosť nebude. Chavez leží vo vojenskom komplexe na takom vrchu v Caracase, celé okolie je nasiaknuté kultom jeho osobnosti. Na vstupe nás víta veľmi milá pani, pokrikom „Chavez vive“, čakajúc na našu odpoveď. Ani ja, ani kolegovia, sme nevedeli, čo odpovedať, skúsila to ešte párkrát a potom sklamane doložila „la lucha sigue“, čo znamená, že boj pokračuje.

Vstup do vojenského tábora a Chavezovho mauzólea, Cuartel de la montana (Jana)

Počas prehliadky múzea a mauzolea na Cuartel de la montana pani sprievodkyňa (čítajte „súdružka Velazquez“, ako sme ju mali oslovovať), nikdy nepovedala jednoducho „Hugo Chavez“, zakaždým to bolo „Náš najvyšší večný prezident Hugo Chavez...“. Po dvadsiatich minútach sme boli z toho mentálne celkom vyžmýkaní. Z celej prehliadky vyberiem asi tri momenty – „Chavez stále žije a jeho vplyv je vidieť a cítiť aj teraz“, „El gigante, El eterno“ sú len iné mená pre Chaveza, sú unikátne, možno niečo ako trademark. A posledný moment – Venezuela nie je zničená a pod úrovňou chudoby kvôli politike/politikom. Chavez zistil, že všetko je predpovedané v Biblii a že všetko je tak, ako má byť a my ľudia s tým nevieme nič robiť. Na konci sme dostali knihu „50 najepších momentov Huga Chaveza“ a mne bolo pripomenuté, že mojím cieľom je odteraz šíriť slovo Chavezovo v Európe a bratských krajinách.

Chavezov hrob pod fotkou Simona Bolivara (Jana)

Áno, tieto udalosti sú z roku 2019.

Samozrejme, žiadne slovo Chavezovo sa nechystám šíriť.

Tu a tam sú v Caracase reklamy na blockchain alebo kryptomenové služby. Denný objem našej konkurencie je v priemere milión dolárov mesačne, to znamená, že denne je len vo Venezuele vymenených asi 50 000 000 000 bolivarov za bitcoiny (kurz k 12. dec 2019; 1 USD = 50 000 VES). Ľudia preferujú volatilitu, teda nestálosť, oproti hyperinflácii. Viete si predstaviť, že niečo, čo dnes stojí 5 eur, bude o týždeň zaručene stáť 6 eur a teda radšej investujete do bitcoinu, ktorý môže byť kdekoľvek na hodnote 3 až 9 eur za ten istý produkt? Venezuela je nútená takto rozmýšľať a stabilné systémy sú niečo, čomu ľudia prestali rozumieť.

Príčina a dôsledok v jednom (Naľavo propaganda režimu "spolu za živobytie, resp. miesto na život", napravo reklama na servis, ktorý pomáha ľuďom vyhnúť sa rizikám spojeným s hyperinfláciou) (Jana)

Výpadky elektriny sú vo Venezuele bežné a ak som spomínala v predošlej časti, že ľudia v Caracase sa tešia z dopravných kolón, neznamená to, že ľudia si autá nakúpili, ale skôr to, že ľudia z miest mimo Caracasu boli odkázaní nasťahovať sa sem. Zvyšok krajiny niekedy nemá vodu a elektrinu aj týždne, štát nemá najmenší záujem s tým niečo robiť. Kto mohol, už dávno z Venezuely ušiel. Aj moji kolegovia by šli (väčšina vzdelaných ľudí má dva pasy, španielsky alebo portugalský a venezuelský), ale kvôli projektu ostávajú aspoň na nejakú dobu.

(pokračovanie nabudúce)