PS: Pozdravujem z Caracasu (1/3)

Rok 2019 mi priniesol mnoho pracovných ciest - dodávanie finančných servisov postavených na technológii blockchain vyžaduje mnohé strategické partnerstvá a hlavne, osobnú skúsenosť s miestnymi trhmi.

Minulý december som kvôli nášmu projektu navštívila Venezuelu, konkrétne Caracas – po Severnej Kórei a možno aj Kube, krajinu, ktorá sa vyznačuje prvkami hlbokého socializmu zmiešanými s voľným trhom. V tomto dieli vám ponúknem prvú časť toho, čo priniesla moja 11 dňová cesta.

Žijem v Západnej Európe (donedávna Amsterdam, momentálne Frankfurt). Na začiatok poviem, že znakom venezuelskej krízy je aj obmedzený počet zaoceánskych letov z najväčších letísk Európy. Nikdy nezabudnem na ten adrenalín, keď som na letisku Charles de Gaulle v Paríži uvidela nad bránou cieľovú destináciu „Caracas“ – až vtedy som si nalpno uvedomila všetky riziká spojené s touto cestou. No moja práca je viac poslanie a o moju bezpečnosť bolo formálne postarané. Všetko ostatné sa muselo riešiť a vyriešiť len za pochodu.

(Jana Petkanic)

Pozitívnych informácií o Venezuele nie je v súčasných médiách veľa. Chudoba, hyperinflácia, Caracas je mesto s takmer najvyšším počtom vrážd (v dvojmiliónovom meste je ich 6 denne), všadeprítomná propaganda zasnúbeného socializmu prepleteného kultom osobnosti Madura, Chaveza a Simona Bolivara, zakladateľa Venezuely (a iných juhoamerických krajín). Venezuela je geopoliticky styčná hrana (alebo bojové pole) medzi USA na jednej strane a Ruskom, Čínou na strane druhej. Jediné krásy vo Venezuele nie sú tie civilizačné alebo kultúrne – skôr prírodné. Najvyššie vodopády na svete sú Angelove vodopády na juhu Venezuely a tiež jedny z najkrajších pláží sú práve vo Venezuele. No verte mi, kúpať by ste sa tam určite nechceli. Nie kvôli špine – skôr ak poznáte knihu „Parfém – príbeh vraha“, možno by vás obyvatelia favely (slumu) rozobrali na podobné kúsky.

Aby som uviedla aj kontext mojej práce – vyvinuli sme platformu, ktorá umožňuje ľuďom v hyperinflačných ekonomikách vymienať fiat peniaze (teda peniaze vyrobené centrálnou bankou) za digitálne doláre (tu si predstavte niečo, ako bitcoin, ale stabilné v hodnote oproti doláru). Digitálne doláre sú fascinujúce technológie schopné udržať tzv. peg, teda prepojenie 1:1 s dolárom.

Samozrejme, mnohí ekonómovia popisujú, že vo Venezuele prebieha dolarizácia. Nie, neprebieha. Dolarizácia je postupný nábeh celého monetárneho systému na dolár (hrubo povedané) – no čo sa v skutočnosti deje vo Venezuele? Vláda nepovolila výplaty alebo dane v dolároch – vláda len toleruje dolárovú hotovosť. Ľudia si nevedia otvoriť dolárové účty a podobne. Naše riešenie umožňuje ľuďom zachovať hodnotu miestnych peňazí v digitálnych dolároch.

Poviem vám, že Venezuela je jeden veľký neporiadok, alebo nazvime to pejoratívne: bordel. Na Venezuelu USA uvalilo sankcie, preto pýtať MMF o pomoc je vo veľkej miere nemožné. Na druhej strane sú tu milosrdní vykorisťovatelia Rusko a Čína, ktorí si odvážajú mnohé nerastné suroviny na lietadielkách a lodiach do svojich krajín. Môj kolega Leonardo (pre bezpečnosť ho nazvime takto) je pilot súkromných lietadiel vo Venezuele (nám pomáha s vytváraním strategických kontaktov). Jeho klienti sú rôzni bohatí Venezuelania, ktorí sú kamaráti s vládou a potrebujú lietať s rodinami na rôzne dovolenky (Miami, Dominikánska republika, ostrov Margerita, Angelove vodopády, etc) alebo na pracovné cesty. Spomínal, že je bežné, že sa mu ozvú isté skupiny s ponukou jednorazovej práce – on ako pilot vezme lietadlo, na danom mieste ho naložia buď zlatom, kokaínom alebo inou komoditou a on s tým odletí na iné určené miesto. Tam ho vyložia, lietadlo spália, dajú mu nový pas a 150 tisíc dolárov – a on ujde. Alebo aj nie. Lietadielko stojí taký milión, prečo by si mali zvyšovať náklady ešte výplatami? Žiaľ, niektorí jeho známi prišli takto o život. Aj to je tvrdá každodenná realita Venezuely.

Nebudem tu rozvádzať, kto, prečo a načo zmieta Venezuelu v takom neporiadku. Je to geopolitický úmysel mocností a Venezuela má tú smolu, že je bohatá, malá – a žiaľ, obyvatelia, ktorí zostali, sú často tak chudobní, že Madurovi stačí posielať do favel jedlo zadarmo alebo zorganizovať koncert, kde prídu tisíce ľudí, on rozdá tričká, čiapky, obed zadarmo, pivo zadarmo, všetci si zakričia „no más Trump“ a „por Maduro“ (už nie viac Trump a za Madura) a potom v uliciach Caracasu vidíte bizarný obraz – väčšina ľudí nosí tričko „Chavez vive“, „Venezuela indestruible“, etc – až máte dojem, že akí národniari tu chodia. No nie – často je práve toto jediné tričko, čo tí ľudia majú.

(Jana)

Žobrajúce deti je tiež realita Caracasu. Nebudem tu zbytočne jatriť city a emócie, ale aj najdrsnejším ľuďom by z toho prišlo zle. Áno, aj toto je komunizmus v praxi.

Moja cesta do Venezuely bola bizarná – po pristátí ma čakal už spomenutý kolega Leonardo a môj spoluzakladateľ Guilermo (pravé meno). Už na letisku je vidieť, že niečo s krajinou nie je v poriadku. Nehovoriac o tom, že letisko vyzerá ako šopa, je tu badať krízu. Na palube bolo asi 80-90 percent chlapov (letela som veľakrát, ale nikdy som nezažila takýto nevybalancovaný let), predpokladám, že boli to práve chlapi, čo boli na robotách niekde v Španielsku alebo inde v Európe a teraz sa vracali domov. Venezuela má oficiálne prísne colné pravidlá, no nie tak ako Chile (tam mi v 2018 vyhodili všetko organického pôvodu). Prečo oficiálne? Lebo to akosi nikto na tom letisku nekontroluje. Je potrebné prejsť skenerom, ale holandské syry a iné dobroty mi nevyhodili, tak neviem. Čo je zaujímavé – priamo na letisku si v zmenárni môžete kúpiť neslávne Petro. Petro je kryptomena, ktorú vymyslela súčasná venezuelská vláda, oficiálne je Petro viazané na ropu (t.j. je reprezentantom istej jednotky ropy a údajne vláda takto „vytlačila“ Petro v hodnote 4.6 miliardy dolárov). My, ľudia z praxe, pozorujúc vývoj tejto kryptomeny od jej počiatkov v roku 2017, sme presvedčení, že je to čistý podvod, ale žiaľ, venezuelská vláda celkom „úspešne“ tlačí na jej používanie mnohými srdcervúcimi pokusmi – o tom neskôr.

Z letiska sme sa vybrali k autu – tu upozorňujem, že nie je šanca pre Európana zistiť, čo je taxi a čo nie, ale kolegovia mali svoje auto. Celý čas šla za nami žena v policajnej uniforme, tak mi to nedalo a spýtala som sa Guillerma, prečo nás sleduje?! „pretože je tu veľa prípadov únosov, špeciálne žien – keďže ona nevie, že my sa už poznáme a predpokladá, že možno až pri aute zistíš, že nie sme taxi, tak ak teraz začneš kričať, ona ti stále má šancu pomôcť“. “Aha“

Cesta z letiska, cez centrum Caracasu domov bola zaujímavá. Na horizonte nás víta najväčšia juhoamerická favela Petare, s celkovým počtom obyvateľov asi milión, ak mám napísať, že sú pod úrovňou chudoby, neviem, či to vyjadrí správne to dno, na ktorom sa tí obyvatelia nachádzajú. Je to určite no-go zóna a je to presne to miesto, kde sa odohráva väčšina (ak nie všetky) tie vraždy denne.

Petare (Jana)

Výškových budov v Caracase je pár, najvyššie budovy sú údajne opustené, zhoreli vrchné podlažia a od vtedy sa akosi neinvestuje. Neinvestičný duch je prítomný všade – videli sme pár budov s lešeniami, teda buď sa opravovali, alebo stavali. Aj keď vyzeralo, že boli už tak dlho rozostavané, že pomaly ich budú musieť rekonštruovať...

(Jana)

Zažili sme mierne kolóny v doprave, z čoho sa moji kolegovia tešili, lebo pred rokom bolo na cestách Caracasu doslova pár áut. A kolóny je konečne znak rastúcej ekonomiky a teda prosperity. Erm, skúsme si na toto spomenúť, keď budeme stáť ráno v európskej kolóne.

Guillermo býva vo veľkom dome v chránenej časti Caracasu – do domovej časti je potrebné prejsť rampou so strážnikom, domy sú za vysokými betónovými plotmi s ostnatým drôtom a CCTV kamerami všade. Slovom – oáza v rozbúrenom mori. Všade chodíme autom. Do kancelárie, domov, do obchodu. Nikdy nezabudnem na Guillermov výraz, keď som navrhla, že veď poďme metrom do mesta... Nakoniec sme šli, ale bol to môj najhorší metro zážitok. Svetlo pomaly nesvietilo, mnoho ľudí na mňa pozeralo (očividne Európanka = peňaženka), vzduch bol nedýchateľný.

Trochu zmiernim - čo robí Caracas pre našinca ešte náročným, je nadmorská výška. Je to asi 1000-1200 m.n.m a po týždni človek cíti značný deficit, resp. je potrebné si na to zvykať. Inak je mesto uložené v krásnej doline so strmými horami a dychberúcou prírodou. Malária sa už nevyskytuje (aj keď súčasná vláda znížila rozpočet na boj s maláriou, takže je otázka, aká bude situácia s maláriou o rok napr.), očkovanie je však odporúčané (a potrebné). Celoročne sa teploty pohybujú medzi 20-30 stupňami, čo robí Venezuelu skvelou destináciou – no nie v časoch tejto krízy.

(pokračovanie nabudúce)